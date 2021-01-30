Минниханов выразил соболезнования губернатору Ульяновской области в связи с ДТП с автобусом в Самарской области

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил слова соболезнования в адрес губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в связи с ДТП с рейсовым автобусом под Самарской областью, в котором погибли 12 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

«От имени татарстанцев и от себя лично выражаю Вам и всем жителям Ульяновской области глубокие соболезнования в связи с ужасной трагедией, произошедшей с пассажирским автобусом в Самарской области. Мы искренне сочувствуем и просим передать слова нашей поддержки жителям Ульяновской области, которые в результате автокатастрофы потеряли своих родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пассажирам, которые находятся сейчас в больницах», — говорится в тексте телеграммы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Губернаторы Самарской и Ульяновской областей Дмитрий Азаров и Сергей Морозов объявили в регионах дни траура.



Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Согласно последним данным Минздрава Самарской области, всего в результате ДТП погибли 12 человек, еще 11 пассажиров, в том числе ребенок, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, пишет «РИА Новости».



ДТП произошло вчера. На 873-м км федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус. По предварительным данным МВД, авария произошла после того, как водитель грузовика выехал на встречную полосу из-за заноса прицепа.