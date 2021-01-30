Татарстанский психолог рассказала о молодых людях, вышедших на протестную акцию 23 января

Фото: Ирина Плотникова

Директор татарстанского ГАОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Дарья Охотникова рассказала о молодежи, которая вышла на протестные акции 23 января в Татарстане. Психолог разделила их на три группы.

Первая — молодые люди, преимущественно студенты, которые понимаю, куда они идут. Но при этом они идут с идеей, что «я гражданин этой страны, я хочу, чтобы меня услышали», а не в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

— Опять эта история — «я хочу, чтобы меня услышали». И «мне врут, и поэтому я сейчас пойду, и дайте мне правды», — сказала психолог в программе «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым.

Вторая группа — ребята, пришедшие за «хайпом». По мнению специалиста, эти молодые люди не очень разбираются в том, что происходит. Несанкционированная акция для них — это не какая-то личностная позиция, это «прикольно».

В третьей категории Охотникова выделила детей, которым постоянно что-то запрещают: «Они вообще не собирались — они пошли назло. Подростковая любимая история — назло».

Также психолог рассказала, как уберечь ребенка от депрессивных состояний.

Татьяна Леухина