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Психолог из Татарстана рассказала, как уберечь ребенка от депрессии

17:18, 30.01.2021
Психолог из Татарстана рассказала, как уберечь ребенка от депрессии
Фото: pixabay.com

Никто не застрахован от депрессивного состояния, однако одна из важных задач родителей — замечать малейшие изменения в поведении ребенка. Об этом рассказала директор татарстанского ГАОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции „Росток“» Дарья Охотникова в программе «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым.

Сейчас психиатры наблюдают тенденцию сильного роста депрессивных состояний, в том числе увеличение числа скрытых депрессий у подростков. Задача родителей и взрослых, которые находятся рядом, — обращать внимание на малейшие изменения настроении у детей.

При этом, подчеркнула специалист, родители должны обращать внимание и на себя. Если взрослый будет более устойчивым, у него будет больше ресурсов для поддержки ребенка.

Также детям необходимо напоминать, что взрослые переживают именно за его чувства.

В 2020 году в Татарстане 11 детей совершили суицид.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
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