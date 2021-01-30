Психолог из Татарстана рассказала, как уберечь ребенка от депрессии

Никто не застрахован от депрессивного состояния, однако одна из важных задач родителей — замечать малейшие изменения в поведении ребенка. Об этом рассказала директор татарстанского ГАОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции „Росток“» Дарья Охотникова в программе «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым.

Сейчас психиатры наблюдают тенденцию сильного роста депрессивных состояний, в том числе увеличение числа скрытых депрессий у подростков. Задача родителей и взрослых, которые находятся рядом, — обращать внимание на малейшие изменения настроении у детей.

При этом, подчеркнула специалист, родители должны обращать внимание и на себя. Если взрослый будет более устойчивым, у него будет больше ресурсов для поддержки ребенка.

Также детям необходимо напоминать, что взрослые переживают именно за его чувства.

В 2020 году в Татарстане 11 детей совершили суицид.



Татьяна Леухина