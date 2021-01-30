В администрации Кировского и Московского районов ответили на сообщения о застрявших в снегу пожарных машинах

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

Администрация Кировского и Московского районов прокомментировали сообщения о том, что сегодня утром в Займище в снегу застряли два пожарных автомобиля, которые спешили на тушение огня в жилом доме. Информация об инциденте некорректна, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе администрации районов.

Заявки от жителей данного жилого массива на уборку дорог от снега поступали. Их зарегистрировали и передали в работу дорожным службам. Последний раз уборка в Займище проходила вчера.

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов



«По данным коллег из МЧС, сообщение о пожаре было поздним. Дороги к месту происшествия были очищены, информация об этом не соответствует действительности!», — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов



Одна из пожарных автоцистерн при манерве. съехала с дороги на обочину и застряла одним колесом. Сил и средств на ликвидацию пожара было достаточно, работа шла в штатном режиме.

Сегодня утром в соцсетях появились сообщения очевидцев о том, что две пожарные машины застряли в снегу, когда спешили на тушение огня в жилом массиве Займище. В ГУ МЧС РФ по РТ эту информацию опровергли.

Татьяна Леухина