Обновлен список улиц в Казани, откуда сегодня будут вывозить снег

Сегодня днем на уборку улиц в Казани выйдет 361 дорожный рабочий и 347 единиц специальной техники. Об этом сообщили в Комитете по благоустройству города.

Снег будут вывозить с участков улиц: Авангардной, Айдарова, Фатыха Амирхана, Батурина, Баумана, Ботанической, Бутлерова, Волкова, Гагарина, Газовой, Горького, Академика Губкина, Искра, Качалова, Королева, Кремлевской, Марджани, Петербургской, Рощинской, Зайни Султана, Саид-Галеева, Технической, Тукая, Центральной, Четаева и других.

Фото: kzn.ru

Всего за сутки коммунальные службы вывезли больше 17 тыс. тонн снега. С начала зимнего сезона с улиц вывезли более 535,4 тыс. тонн снега.

На дорогах за сутки использовано 446 тонн противогололедных материалов.



Ольга Плешкова