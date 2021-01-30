Депутат Госдумы от Татарстана признал ошибки при возведении «Салават купере»

Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов, выступая на отчетном заседании Казгордумы, признал ошибку властей при строительстве ЖК «Салават купере». Он заявил, что при строительстве жилых комплексов необходима комплексная застройка.

По его словам, Госдума приняла законопроект, предусматривающий исключительно комплексные застройки территорий по всей стране.

Фото: kzn.ru

«Мы осознали ту ошибку, которую допустили в строительстве «Салават купере», когда строим сначала дома, потом начинаем героическими усилиями строить дороги, школы, детские садики», — сказал Гильмутдинов.

Ранее сообщалось, что в Казани начнут строить второй ЖК «Салават купере».

Ольга Плешкова