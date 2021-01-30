В Татарстане неплательщик алиментов стал самозанятым после наказания исправительными работами

Фото: Пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан

В Татарстане неплательщик алиментов после назначения 30 часов обязательных работ выплатил накопившуюся часть долга и стал самозанятым. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов

Сообщается что 38-летний мужчина по решению суда должен выплачивать ь несовершеннолетним дочери и сыну алименты в размере 1/3 части своего дохода. Однако выплаты он производил нерегулярно, из-за чего задолженность превысила 120 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан

Официально должник не работал, не имел счетов в банках и дверь судебным приставам не открывал. Повестки в отделение судебных приставов он игнорировал.

В результате его принудительно удалось доставить к судебному приставу, где его привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». После чего мужчине было назначено 30 часов обязательных работ. Лишь после отбытого наказания должник сразу же погасил долг по алиментам, а после зарегистрировался самозанятым.

Ранее в Татарстане арестовали многодетного неплательщика алиментов.

Ольга Плешкова