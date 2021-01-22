В Татарстане арестовали неплательщика алиментов

Фото: пресс-служба судебных приставов РТ

В Спасском районе Татарстана арестовали мужчину, задолжавшего по алиментам больше 600 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов РТ.

Многодетный отец должен был ежемесячно выплачивать алименты на содержание троих детей. Долг накопился в 600 тысяч рублей. За неуплату алиментов он уже привлекался к административной ответственности, после чего временно перечислял деньги детям. Однако в какой-то момент он снова перестал выплачивать алименты и начал скрываться от приставов.

Фото: пресс-служба судебных приставов РТ

В отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и за воспрепятствование законной деятельности сотрудников службы. Должнику назначили арест на 10 суток. Если в течение двух месяцев он не приступит к выплате алиментов, то ему грозит уголовная ответственность.

Ранее в РПЦ поддержали идею создания государственного алиментного фонда.



Ольга Плешкова