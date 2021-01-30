Татарстанским родителям напомнили о необходимости подать заявление на выплату детям до 7 лет

Фото: Денис Гордийко

В Пенсионном фонде напомнили, что родителям детей до 7 лет необходимо успеть оформить заявление на единовременную выплату в 5 тыс. рублей до 31 марта.

Выплата родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет положена в соответствии с указанием президента Владимира Путина. Тем, кто в 2020 году получал выплату на детей, ПФР предоставил выплату автоматически. Однако если ребенок появился в семье после 1 июля 2020 года или родители не обращались ни за одной из выплат на детей в период пандемии, необходимо самостоятельно подать заявление.

Заполнить заявление необходимо через портал госуслуг РФ или лично в клиентской службе Пенсионного фонда России.



Ранее сообщалось, что в Татарстане на детские выплаты направили более 18 млрд рублей в 2020 году.

Ольга Плешкова