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В Татарстане на детские выплаты направили более 18 млрд рублей в 2020 году

11:54, 12.01.2021
В Татарстане на детские выплаты направили более 18 млрд рублей в 2020 году
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в 2020 году на детские выплаты направили более 18 млрд рублей — поддержку получили 766 036 семей республики с детьми до 16 лет. Об этом сообщает TatCenter.

В декабре единовременную выплату на детей до 8 лет приостановили. Ее получили 398 тысяч детей.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре сообщалось, что отделение Пенсионного фонда России по Татарстану перечислило единовременную новогоднюю выплату в 5 тысяч рублей на 395 572 детей. Большинство семей республики получили ее автоматически.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБюджетОбщество Татарстан
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