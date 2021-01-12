В Татарстане на детские выплаты направили более 18 млрд рублей в 2020 году

В Татарстане в 2020 году на детские выплаты направили более 18 млрд рублей — поддержку получили 766 036 семей республики с детьми до 16 лет. Об этом сообщает TatCenter.



В декабре единовременную выплату на детей до 8 лет приостановили. Ее получили 398 тысяч детей.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре сообщалось, что отделение Пенсионного фонда России по Татарстану перечислило единовременную новогоднюю выплату в 5 тысяч рублей на 395 572 детей. Большинство семей республики получили ее автоматически.

Маргарита Головатенко