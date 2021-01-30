Жителей Дербышек предупредили об отключении электроэнергии за задолженности по оплате ЖКХ
Жителей казанского микрорайона Дербышки предупредили об отключении электроэнергии за задолженности по оплате ЖКХ. Соответствующее объявление на домах местных жителей разместила управляющая компания «ЖКХ Дербышки».
С 3 февраля подачу электроэнергии в Дербышках прекратят собственникам и нанимателям жилых помещений, которые имеют задолженности по жилищно-коммунальным услугам свыше трех месяцев.
Напомним, в апреле прошлого года правительство России приняло решение, по которому до 1 января 2021 года пени и штрафы в случае просрочки гражданами платежей по коммунальным услугам можно было не взимать. Устанавливалось, что коммунальные услуги за долги отключать не будут.
Ранее аналитики назвали лучшие и худшие УК Казани.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым