Суд Татарстана не будет рассматривать дело о вымогательстве 5 миллиардов у казанского чиновника

Фото: Ирина Плотникова

Резонансное дело о деталях бракоразводного процесса замглавы казанского исполкома Игоря Куляжева вернется в Московский райсуд Казани. Такое решение только что принял Верховный суд Татарстана, не усмотрев достаточных оснований для переноса процесса по обвинению в вымогательстве 5 миллиардов рублей на вышестоящий уровень, передает с заседания журналист «Реального времени».



Соответствующее ходатайство ранее заявил адвокат Вениамин Чубаренко в интересах бывшей жены чиновника Инеессы Куляжевой, обвиняемой в указанном преступлении.

Сегодня на заседании защитник вновь поделился мнением, что данное дело было возбуждено, расследовано и направлено в суд незаконно. «Потерпевший является высокопоставленным чиновником городской администрации и имеет все возможности оказывать воздействие на суд при вынесении решения», — отметил он, кроме того заявил — Куляжев долгие годы был соседом по подъезду с нынешним прокурором Казани, ну а соседом потерпевшего подачи был теперь уже бывший министр внутренних дел Татарстана. Инесса Куляжева поддержала ходатайство о рассмотрении дела в Верховном суде, для большей независимости.

Категорически против был сам Игорь Куляжев — о чем он уведомил суд в письменном виде, попросив рассмотреть материал без его участия.

Напомним, Инессу Куляжеву, майора полиции в отставке Руслана Заббарова и бывшего налоговика, а ныне — сотрудника юрагентства «Защита безопасности и бизнеса «Эгида» Александра Прохорова обвиняют в вымогательстве имущества в особо крупном размере.

По версии следователей УВД Казани, после развода с замглавы исполкома его бывшую супругу не устроили отступные и она наняла экс-налоговика для розыска нелегальных активов второй половины. После чего дала понять, что претендует на суммы, значительно превышающие официальную зарплату муниципального служащего. На момент возбуждения дела в полиции указывали в качестве вымогаемой суммы 19 миллионов, однако к финалу расследования сумма выросла до запредельных 5 миллиардов рублей.

Куляжева и Заббаров вину не признают, Прохоров же на старте процесса почти не отходил от представителя потерпевшего.

Заметка дополняется.