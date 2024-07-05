В Казани полиция ищет потерпевших покупателей авто из Китая и Кореи

Полиция Татарстана просит откликнуться потерпевших от действий казанского ООО «Автологистика». За первые дни следствия ущерб по делу о мошенничестве достиг 17,5 млн рублей, в полиции не исключают, что часть пострадавших могут проживать за пределами республики.



Как уточнили «Реальному времени» в МВД по РТ, дело об афере в особо крупном размере возбуждено 2 июля следователями отдела полиции «Зареченский». На вечер 4 июля в отделе было зарегистрировано 9 заявлений от обманутых покупателей импортных авто и запчастей.

Предварительно установлено — с марта 2024 года клиентов компания «Автологистика» зазывала объявлениями в мессенджерах о продаже легковушек и грузовиков из Китая и Корее ниже рыночной стоимости, затем в офисе на улице Светлой в Казани заключался договор, при этом оплату принимали наличными и взамен выдавали квитанцию о получении средств. Однако прошло несколько месяцев, своих заказов покупатели так и не дождались, после чего обратились к силовикам.

Полицейские легко установили личность директора и учредителя «Автологистики», вот только тот заявил — о деятельности компании и ее клиентах ничего не знает — управление бизнесом давно передал некоему знакомому, которого знает лишь по имени.



Пострадавших от действий сотрудников указанного ООО просят обращаться в ОП «Зареченский» (г. Казань, ул. Димитрова, 11) лично или по телефон (843) 2914-308.