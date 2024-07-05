В России могут начать конфисковывать имущество за организацию нелегальной миграции

Фото: realnoevremya.ru

В Госдуму внесен законопроект о конфискации денег и имущества, полученных в результате организации незаконной миграции. В нем депутаты отмечают увеличение количества зарегистрированных случаев незаконного перемещения на территорию России.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что незаконная миграция оказывает разноплановое дестабилизирующее влияние на общественные отношения и служит средой для развития высокодоходного преступного бизнеса.

По их словам, одним из средств противодействия организации незаконной миграции может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества. Она будет применяться лишь при условии совершения преступления из корыстных побуждений.

Для достижения указанной цели законопроектом предлагается внести изменение в пункт «а» части первой статьи 104.1 «Конфискация имущества» УК РФ, дополнив его статьей 322.1 УК РФ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Конфискация имущества обладает серьезным предупредительным потенциалом. Она устраняет условия, способствующие совершению преступления, делает его экономически невыгодным и способна значительно сократить объем «черной» экономики, связанной с организацией нелегальных миграционных потоков, — говорится в тексте законопроекта.

Реализация данного законопроекта не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, а также не потребует признания утратившими силу уже имеющихся актов и законов.

С начала года уже более 4 тыс. мигрантов не смогли получить гражданство России из-за незнания русского языка. Кроме того, к 2025 году в 11 регионах страны будет снижена допустимая доля трудовых мигрантов.

