В Турции ужесточат процедуру досмотра пассажиров в аэропортах

Фото: Максим Платонов

В Турции приняли поправки к закону о гражданской авиации. Теперь процедуру досмотра пассажиров в аэропортах ужесточат, сообщает «РИА Новости».

— Однако, если досмотр с помощью специальных устройств не получилось завершить по каким-либо причинам, пассажира не допустят в аэропорт и на борт самолета, если не согласится на ручной досмотр себя и своих вещей, — отмечается в сообщении.

На основании письменного распоряжения воздушного порта сотрудники аэропорта смогут досматривать пассажиров и их багаж под наблюдением сил безопасности.

В международном аэропорту Сочи вводят дополнительные меры безопасности. Пассажирам запрещено брать с собой в ручную кладь и провозить на борту самолета колюще-режущие предметы и устройства, которые могут быть использованы для нанесения тяжких телесных повреждений.