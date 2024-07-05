Между Казанью и аэропортом 7 июля будут курсировать дополнительные электрички

Фото: Руслан Ишмухаметов

Между Казанью и аэропортом 7 июля будут курсировать дополнительные электрички. Данные меры приняты в связи с проведением концерта в МВЦ «Казань Экспо», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Со станции Казань электричка отправится в 13.56 и прибудет на станцию Аэропорт в 14.32. Обратно в столицу Татарстана можно будет уехать в 19.47. К месту назначения состав прибудет к 20.13. Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Аналогичные меры запуска дополнительных поездов были приняты 1 и 2 июня. Тогда это было связано с проведением концертов популярных исполнителей.