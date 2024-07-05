Прокурор запросил по шесть лет колонии для Беркович* и Петрийчук* за оправдание терроризма

В ходе прений на заседании Второго Западного окружного военного суда обвинение попросило назначить наказание для театрального режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук*. Для них запросили 6 лет колонии — их обвиняют в оправдании терроризма.

С апреля текущего года они находились в СИЗО после написания пьесы «Финист Ясный Сокол». Тогда же их внесли в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

В ней они рассказывают о россиянках, которые уехали в Сирию, чтобы стать женами боевиков «Исламского государства**».