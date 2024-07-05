Композиторы Казани: музыкальный театр нужно создавать сейчас, иначе потом будет поздно

Фото: Платонов Максим

Спектакль «Рэп, флешка и любовь» Тинчуринского театра вошел в лонг-лист Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», единственной в России, работающей с современным музыкальным театром. Казанская постановка опять же единственная от национального театра в списке. Столица Татарстана каждый год создает любопытные музыкальные постановки. Но когда будет создано пространство, где они будут идти как основополагающие в репертуаре? Как, где и когда появится музыкальный театр Казани?

Как появился оперный театр

По данным источников «Реального времени», в начале лета на стол раису Татарстана Рустаму Минниханову легла концепция татарского молодежного центра, объединяющего различные креативные силы города на площадке нынешнего театра Камала. Но раис возразил, что он видит в здании Старо-Татарской слободы новый музыкальный театр. Концепция его разрабатывается в Министерстве культуры РТ.

В Казани единственный музыкальный театр существует с 1939 года — это театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. С 1956 года — он в собственном здании. Как происходило его рождение?

Историю нового оперного театра, не связанного с созданными до революции, начинают отсчитывать с 1925 года, когда была показана опера «Сания» Султана Габяши, Василия Виноградова и Газиза Альмухаметова. В 1930-м это трио написало оперу «Эшче» («Рабочий»). Тогда же появилась опера «Дала» по мотивам сказок и легенд.

В 1934-м в Москве при консерватории была организована Татарская студия для подготовки кадров для будущего театра оперы и балета. Республика субсидировала 1 млн рублей на ее содержание. И все наши драматурги, композиторы, певцы учились в Москве. Готовились концертные программы, переводились либретто, писались новые. Это была комплексная работа. Интересно, что в 1937-м в газете «Кызыл Татарстан» вышла статья «О татарской оперной студии», где студенты осуждались как «проедающие» госсредства и ничего не дающие взамен. Добавьте сюда и главные события 1937 года, когда, к примеру, был расстрелян один из столпов Татарского драматического театра, — оперный создавался в очень непростое время.

В 1938-м студия завершила работу. Студенты вернулись, чтобы начать работу — пока что в зданиях театров на улицах Горького и Баумана и других сценических площадках. Свое здание — пока только в проекте.

Как постановка театра 17 июля 1939 года был показан «Качкын» Назиба Жиганова. В том же году был поставлен «Фауст» Гуно (причем на татарском!) и балет «Тщетная предосторожность» Гертеля. В 1940-м — «Галиябану» Мансура Музаффарова, «Ирек» Жиганова, «Евгений Онегин», «Риголетто», «Чио-чио-сан». В 1941-м — «Травиата» и жигановская «Алтынчәч», балет «Жизель», концерт «Танцы народов СССР». Отметим, что до 1950 года национальный материал ставится почти ежегодно, но потом была пауза в семь лет, до оперы «Самат» Жиганова. При этом в годы войны труппа давала тысячи концертов.

Изначально «домов» у оперного театра было несколько. Один из них — современный театр Тинчурина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чтобы был материал, его надо заказывать

— Могу сказать, что я очень благодарна нашему раису, что впервые за 100 лет создания республики начали серьезно обсуждать вопрос национального музыкального театра, — говорит Альфия Заппарова, заведующая кафедрой музыкального театра консерватории. — Главное, чтобы мечту наших великих композиторов и драматургов осуществляли профессионалы, доказавшие на протяжении многих десятилетий свою компетентность в этом виде искусства. Нужен большой и дружный консилиум на эту тему и выработка концепции.

— Среди моих выпускников было трое, которые написали в качестве дипломной работы произведения в жанре оперы/оперетты, — говорит Эльмир Низамов, заведующий кафедрой композиции, а также единственный молодой автор, чей мюзикл «Алтын Казан» ставился, хоть и в рамках фестиваля «Үзгәреш җиле», в оперном театре.



Низамов напоминает, что все эти произведения были поставлены на сцене на различных площадках: «Двенадцать месяцев» Анастасии Костюковой, «Береника» Ляйсан Абдуллиной. Но разово.

Такие крупные произведения пишут на заказ, напоминает Низамов, чей «Алтын Казан» был сначала показан в оперной студии, возглавляемой Заппаровой:

— Начинающий композитор, который себя еще никак не проявил, может написать произведение и поставить его в оперной студии. И если опера окажется интересной, то доработать и поставить в театре. Или по крайней мере таким образом он станет заметным автором.

«Алтын Казан» начинался в оперной студии, но дошел до оперного театра. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Потерянные поколения

Вторым молодым композитором в оперном театре могла стать Миляуша Хайруллина. Ее опера «Кави-Сарвар» на либретто Айдара Ахмадиева была трижды показана в БКЗ РТ в концертном варианте. После истории писателя Кави Наджми и его жены предполагалось, что Хайруллина напишет большое произведение о поэте Дэрдмэнде, причем на либретто Рената Хариса. Поэт-лауреат сейчас — автор всех современных опер и балетов, идущих на сцене театра на площади Свободы. Отметим, что «Кави-Сарвар» авторы написали не на заказ, а просто из-за своих творческих потребностей. Большая удача, что она добралась до сцены.

Но опера «Кави-Сарвар» перед повторными показами лишилась нескольких имен, некоторые ее персонажи лишились исторических Ф.И.О. Все из-за критики не только со стороны родственников (их не устроила трактовка персонажей), но и Рената Хариса. В таких условиях, конечно, Хайруллина, которая сейчас учится в Москве, не могла продолжать сотрудничество. Так что про поэта начала века напишет сложившийся тандем Хариса и Резеды Ахияровой.

— Думаю, мы находимся на рубеже и в переломном моменте, — говорит Хайруллина. — Если институция музыкального театра не будет сформирована и основана сейчас — нам придется похоронить эту мечту и надежду на долгие годы и десятилетия. Поколения, подходящие к возрасту профессиональной зрелости, которые все это время ждали и верили, — будут потеряны, таланты их уйдут в никуда. Более молодое (среднее) поколение поймет, что надежды разрушены и в принципе ждать нечего. Еще более молодые поколения будут, очевидно, разъезжаться.

Как результат, Хайруллин предрекает, что музыкально-театральная Казань впадет «не просто в период стагнации, а в период деградации».

Тему музыкального театра в прошлом году на встрече с раисом подняла композитор Зульфия Раупова, которая планирует в качестве дипломной работы в ГИТИСе уже как режиссера поставить в Казани новую оперу.

— Открытие музыкального театра в Казани — давно назревшая необходимость, — говорит Раупова. — Задача музыкального театра — быть созвучным зрителю сегодняшнего дня, поднимать актуальные проблемы, развивать национальное музыкальное направление. Деятельность музыкального театра может развиваться сразу по нескольким направлениям. Это и забытая классика (музыкальные драмы, комедии, оперы), которые давно не звучали на сцене, но не утратили своей актуальности. Считаю, что основу репертуара должны составлять произведения ныне здравствующих композиторов. Создание музыкального театра может стать огромным стимулом и поддержкой для композиторов нашей республики в освоении жанров оперы и мюзикла. И конечно, это и репертуар, ориентированный на детей и подростков. Будет здорово, если наши дети с детского возраста будут иметь возможность слушать оперы и приобщаться к миру belcanto. Продуманная репертуарная политика музыкального театра может закрыть все вкусовые потребности публики.

— Что касается кадрового состава труппы, я думаю, с голосами проблем не будет, — продолжает композитор. — У нас огромное количество ребят, которые окончили нашу консерваторию, с оперными голосами, ребят-оркестрантов. Проблема только в площадке, которая должна отвечать всем современным требованиям, и достойном финансировании.