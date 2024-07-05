Композиторы Казани: музыкальный театр нужно создавать сейчас, иначе потом будет поздно
Спектакль «Рэп, флешка и любовь» Тинчуринского театра вошел в лонг-лист Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», единственной в России, работающей с современным музыкальным театром. Казанская постановка опять же единственная от национального театра в списке. Столица Татарстана каждый год создает любопытные музыкальные постановки. Но когда будет создано пространство, где они будут идти как основополагающие в репертуаре? Как, где и когда появится музыкальный театр Казани?
Как появился оперный театр
По данным источников «Реального времени», в начале лета на стол раису Татарстана Рустаму Минниханову легла концепция татарского молодежного центра, объединяющего различные креативные силы города на площадке нынешнего театра Камала. Но раис возразил, что он видит в здании Старо-Татарской слободы новый музыкальный театр. Концепция его разрабатывается в Министерстве культуры РТ.
В Казани единственный музыкальный театр существует с 1939 года — это театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. С 1956 года — он в собственном здании. Как происходило его рождение?
Историю нового оперного театра, не связанного с созданными до революции, начинают отсчитывать с 1925 года, когда была показана опера «Сания» Султана Габяши, Василия Виноградова и Газиза Альмухаметова. В 1930-м это трио написало оперу «Эшче» («Рабочий»). Тогда же появилась опера «Дала» по мотивам сказок и легенд.
В 1934-м в Москве при консерватории была организована Татарская студия для подготовки кадров для будущего театра оперы и балета. Республика субсидировала 1 млн рублей на ее содержание. И все наши драматурги, композиторы, певцы учились в Москве. Готовились концертные программы, переводились либретто, писались новые. Это была комплексная работа. Интересно, что в 1937-м в газете «Кызыл Татарстан» вышла статья «О татарской оперной студии», где студенты осуждались как «проедающие» госсредства и ничего не дающие взамен. Добавьте сюда и главные события 1937 года, когда, к примеру, был расстрелян один из столпов Татарского драматического театра, — оперный создавался в очень непростое время.
В 1938-м студия завершила работу. Студенты вернулись, чтобы начать работу — пока что в зданиях театров на улицах Горького и Баумана и других сценических площадках. Свое здание — пока только в проекте.
Как постановка театра 17 июля 1939 года был показан «Качкын» Назиба Жиганова. В том же году был поставлен «Фауст» Гуно (причем на татарском!) и балет «Тщетная предосторожность» Гертеля. В 1940-м — «Галиябану» Мансура Музаффарова, «Ирек» Жиганова, «Евгений Онегин», «Риголетто», «Чио-чио-сан». В 1941-м — «Травиата» и жигановская «Алтынчәч», балет «Жизель», концерт «Танцы народов СССР». Отметим, что до 1950 года национальный материал ставится почти ежегодно, но потом была пауза в семь лет, до оперы «Самат» Жиганова. При этом в годы войны труппа давала тысячи концертов.
Чтобы был материал, его надо заказывать
— Среди моих выпускников было трое, которые написали в качестве дипломной работы произведения в жанре оперы/оперетты, — говорит Эльмир Низамов, заведующий кафедрой композиции, а также единственный молодой автор, чей мюзикл «Алтын Казан» ставился, хоть и в рамках фестиваля «Үзгәреш җиле», в оперном театре.
Низамов напоминает, что все эти произведения были поставлены на сцене на различных площадках: «Двенадцать месяцев» Анастасии Костюковой, «Береника» Ляйсан Абдуллиной. Но разово.
Такие крупные произведения пишут на заказ, напоминает Низамов, чей «Алтын Казан» был сначала показан в оперной студии, возглавляемой Заппаровой:
— Начинающий композитор, который себя еще никак не проявил, может написать произведение и поставить его в оперной студии. И если опера окажется интересной, то доработать и поставить в театре. Или по крайней мере таким образом он станет заметным автором.
Потерянные поколения
Вторым молодым композитором в оперном театре могла стать Миляуша Хайруллина. Ее опера «Кави-Сарвар» на либретто Айдара Ахмадиева была трижды показана в БКЗ РТ в концертном варианте. После истории писателя Кави Наджми и его жены предполагалось, что Хайруллина напишет большое произведение о поэте Дэрдмэнде, причем на либретто Рената Хариса. Поэт-лауреат сейчас — автор всех современных опер и балетов, идущих на сцене театра на площади Свободы. Отметим, что «Кави-Сарвар» авторы написали не на заказ, а просто из-за своих творческих потребностей. Большая удача, что она добралась до сцены.
Но опера «Кави-Сарвар» перед повторными показами лишилась нескольких имен, некоторые ее персонажи лишились исторических Ф.И.О. Все из-за критики не только со стороны родственников (их не устроила трактовка персонажей), но и Рената Хариса. В таких условиях, конечно, Хайруллина, которая сейчас учится в Москве, не могла продолжать сотрудничество. Так что про поэта начала века напишет сложившийся тандем Хариса и Резеды Ахияровой.
Как результат, Хайруллин предрекает, что музыкально-театральная Казань впадет «не просто в период стагнации, а в период деградации».
Тему музыкального театра в прошлом году на встрече с раисом подняла композитор Зульфия Раупова, которая планирует в качестве дипломной работы в ГИТИСе уже как режиссера поставить в Казани новую оперу.
— Что касается кадрового состава труппы, я думаю, с голосами проблем не будет, — продолжает композитор. — У нас огромное количество ребят, которые окончили нашу консерваторию, с оперными голосами, ребят-оркестрантов. Проблема только в площадке, которая должна отвечать всем современным требованиям, и достойном финансировании.
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