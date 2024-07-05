В Татарстане выросли цены на новые и подержанные автомобили

Фото: Максим Платонов

Средняя стоимость новых и подержанных автомобилей в Татарстане выросла в июне 2024 года. Так, цена нового автомобиля составила 3,1 млн рублей, а подержанного — 1,6 млн рублей. Это на 3% больше, чем в предыдущие месяцы, сообщает «РБК-Татарстан» со ссылкой на сервис «Авто.ру Оценка».

На первичном рынке значительный рост средней стоимости зафиксирован у китайского кроссовера Jetour Dashing. В начале лета автомобиль подорожал на 4%, его средняя цена составила 2,8 млн рублей.

Lada Vesta также показала рост стоимости — на 2,5%. Средняя цена этой модели в Татарстане составила 1,7 млн рублей. На 2% выросла средняя стоимость китайских автомобилей Geely Atlas Pro (до 3,1 млн рублей) и BAIC X35 (до 2,2 млн рублей).

В начале июня также стало известно, что Татарстан лидирует в индексе доступности покупки авто в ПФО. Так, в апреле Lada Vesta была доступнее всего в Татарстане (индекс 17,5) и Республике Башкортостан (17,8). Что касается иностранных автомобилей, Татарстан и Башкортостан также расположились на первом и втором местах.