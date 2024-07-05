Армения запланировала сменить посла в России

Армения планирует сменить посла в России, сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян.



— Вы, вероятно, знаете из СМИ, что скоро у нас появится новый посол в России. Кандидатура уже предложена, и мы ожидаем назначения, — цитирует слова Симоняна на пресс-конференции с американскими конгрессменами РИА «Новости».



Однако он не уточнил, кто именно станет новым послом. По информации армянских СМИ, на эту должность власти страны предложили депутата от правящей партии «Гражданский договор», предпринимателя Гургена Арсеняна.



Вагаршак Арутюнян, который сейчас занимает пост посла Армении в РФ, был назначен на эту должность в январе 2022 года.