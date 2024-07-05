Завтра в отдельных районах Казани ожидаются крупный град и грозы

Фото: Максим Платонов

Завтра днем и вечером в республике, включая Казань, местами ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 22—27 м/с, ливневые дожди и крупный град, сообщает пресс-служба Гидрометцентра Татарстана.

В столице Татарстана 6 июля будет переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится. Минимальная температура воздуха составит от +21 до +23 градуса. Днем пройдет кратковременный дождь, а в отдельных районах ожидаются ливневые дожди, грозы и крупный град. Синоптики прогнозируют юго-восточный и южный ветер со скоростью 6—11 м/с, местами возможны порывы до 15—20 м/с и шквалистые усиления до 22—27 м/с. Столбики термометров покажут от +34 до +36 градусов.

В воскресенье, 7 июля, через республику будет проходить холодный атмосферный фронт, из-за чего ожидаются дожди различной интенсивности, грозы и сильный ветер. Температура в дневные часы немного понизится, до +27 градусов.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 8 и 9 июля, Татарстан вновь окажется под влиянием антициклона. Осадки маловероятны. Ночью температура воздуха прогнозируется в пределах от +14 до +19 градусов. Днем столбики термометров покажут от +28 до +33 градусов.