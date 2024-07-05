В кинотеатрах «Киномакс» отменили показы фильма «Подземелья Чикен Карри»
Сеть кинотеатров «Киномакс» приняла решение отменить все сеансы фильма «Подземелье Чикен Карри». Об этом сообщает ТАСС с отсылкой на директора отдела маркетинга и рекламы компании «Киномакс» Ольгу Лотоцкую. По ее словам, это официальный ответ сети.
Решение было принято после обращений местных региональных властей и патриотических организаций. Зрителям, успевшим приобрести билеты, вернут денежные средства в полном объеме. Директор отдела маркетинга также принесла извинения за доставленные неудобства.
— Сеть кинотеатров не обладала и не обладает информацией о каких-либо противоправных действиях со стороны создателей фильма, — заявила Лотоцкая.
Ранее глава комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что обратится в Минкультуры России с требованием отменить прокатное удостоверение на данный фильм.
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