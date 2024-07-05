В России изучили особенности работы ATACMS

Российские эксперты изучили принципы и особенности работы работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS. Об этом «РИА Новости» сообщил специалист по работе с вооружением.

— Кассетный суббоеприпас М74. В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук. Вскрытие кассеты происходит где-то в 200 метрах над поверхностью грунта. За счет выступающих перьев набегающим потоком суббоеприпас начинает свое вращение. Когда он набирает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны, и происходит поворот движка внутри. Капсюль-детонатор становится напротив ударника. При ударе о поверхность происходит взрыв боеприпаса, — отметил он.

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета, по размеру напоминающий теннисный мяч с выступами по одной оси окружности.

Напомним, 1 июля сообщалось, что российские ученые исследуют систему наведения и корректировки траектории оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. По словам эксперта, появилась возможность изучить работу систем ракеты на всей траектории полета, а также варианты корректирования траектории. У специалистов оказались блок лазерных гироскопов и GPS-модуль.

Елизавета Пуншева