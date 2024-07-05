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В Казани после годичного перерыва пройдет воздушный фестиваль

15:52, 05.07.2024
В Казани после годичного перерыва пройдет воздушный фестиваль
Фото: Ринат Назметдинов

В Казани 3 августа пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо!». Об этом стало известно 4 июля на заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия. Торжество состоится на территории центра семьи «Казан», сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

На прошедшем заседании также были подняты вопросы подготовки мероприятия, а также ее предварительной программы. Праздник направлен на популяризацию авиации среди населения, вовлечение молодежи в авиаотрасль и повышение престижа инженерно-технических специальностей.

Стоит напомнить, что в прошлом году на празднике не было традиционного авиашоу, однако гости мероприятия увидели выступления парашютистов и полеты среднеразмерных и легких самолетов ДОСААФ Татарстана.

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