С начала года средства пенсионных накоплений получили более 9,2 тысячи татарстанцев

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С начала 2024 года выплаты средств пенсионных накоплений получили 9278 жителей Татарстана. Для 9229 человек из них была произведена единовременная выплата, еще 49 оформили ежемесячные отчисления, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Право на установление выплат за счет средств пенсионных накоплений имеют женщины, достигшие 55 лет, мужчины 60 лет и старше, а также граждане, для которых предусмотрено досрочное пенсионное обеспечение. Пенсия может быть выплачена единовременно одной суммой, в виде срочной пенсионной выплаты, которую определяет сам гражданин, или накопительной пенсии, которая выплачивается ежемесячно в определенном рассчитанном размере.

— Для получения средств пенсионных накоплений необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслуг, в МФЦ или клиентской службе регионального отделения Социального фонда России. Если пенсионные накопления формируются в негосударственном пенсионном фонде, то и обращаться за выплатой необходимо к соответствующему страховщику, — пояснил управляющий отделением Соцфонда России по Татарстану Эдуард Вафин.

Вчера на пленарном заседании Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, направленный на повышение размера военных пенсий. С учетом изменения прогноза социально-экономического развития страны пенсии вырастут на 5,1%.