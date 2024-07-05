Правительство РФ выделит более 2,4 млрд рублей на поддержку Херсонской области

Фото: Максим Платонов

Правительство Российской Федерации направит более 2,4 млрд рублей на поддержку Херсонской области. Эти средства будут использованы для выполнения первоочередных и социально значимых обязательств региона во втором полугодии 2024 года.

В частности, планируется выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы и предоставлять социальные выплаты гражданам.

Эта работа ведется в рамках государственной программы «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

Она предусматривает строительство жилья, развитие объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также создание благоприятного инвестиционного климата и развитие социальной сферы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее правительство России выделило более 3,7 млрд рублей на строительство инфраструктурных объектов в различных регионах. Основная часть этих средств будет направлена на строительство медицинских учреждений, таких как многопрофильный медицинский центр и больницы, включая детские.