Правительство РФ выделит более 2,4 млрд рублей на поддержку Херсонской области
Правительство Российской Федерации направит более 2,4 млрд рублей на поддержку Херсонской области. Эти средства будут использованы для выполнения первоочередных и социально значимых обязательств региона во втором полугодии 2024 года.
В частности, планируется выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы и предоставлять социальные выплаты гражданам.
Эта работа ведется в рамках государственной программы «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».
Ранее правительство России выделило более 3,7 млрд рублей на строительство инфраструктурных объектов в различных регионах. Основная часть этих средств будет направлена на строительство медицинских учреждений, таких как многопрофильный медицинский центр и больницы, включая детские.
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