Казанские полицейские раскрыли серию дистанционных краж, возбуждено уголовное дело
Полиция Казани возбудила уголовное дело по статьям о краже и покушении на кражу с банковского счета. В совершении преступления подозревают 21-летнего жителя города Волжского. Кражи были совершены в городе и других субъектах России, сообщает МВД по Казани.
10 декабря в казанский отдел полиции «Юдино» поступило заявление от 30-летней жительницы поселка Осиново — женщина сообщила, что нашла в интернете объявление о продаже телефона. Продавец прислал ссылку для оплаты, по которой она перешла и ввела данные банковской карты. Несколько позднее с карты списали более 18 тысяч рублей. Этот же человек пытался похитить у заявительницы еще около 48 тысяч рублей, но не смог.
11 декабря полицейские смогли установить личность и местонахождение подозреваемого, а 24 января задержали его. Установлено, что задержанный причастен к нескольким аналогичным преступлениям, жертвами которых были жители других российских субъектов. Общая сумма ущерба потерпевших составляет около 120 тысяч рублей.
Сейчас подозреваемый находится под стражей, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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