В Татарстане будут судить банду обнальщиков

В Татарстане будут судить организованную преступную группу, участники которой обвиняются в незаконном обналичивании денег. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Сотрудники Нижнекамского межрайонного отдела УЭБ установили, что подозреваемые с октября 2017 года по август 2018-го вели незаконную банковскую деятельность. За эти услуги они получали вознаграждение в размере от 1% до 12%. Общая сумма их дохода составила более 7,5 млн рублей.

Деньги «клиентов» переводились на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, а затем поступали на банковские карты граждан и обналичивались. Через 15 подставных фирм подозреваемые проводили банковские операции по выводу денег, действуя без лицензии.



Ранее министр МВД по Татарстану Артем Хохорин рассказал, что в 2020 году в РТ выявлено 2 527 преступлений экономической направленности, причем каждое четвертое — в крупном и особо крупном размерах.



Ольга Плешкова