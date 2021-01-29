МЧС по Татарстану предупредило о метели в субботу
МЧС по Татарстану предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий 30 января в течение всего дня.
Так, в субботу, 30 января, с 06 часов до 18 часов на территории республики и в Казани местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, а еще сильный южный ветер порывами 15—18 м/с.
Днем ранее МЧС Татарстана предупреждало о промоинах на льду.Общество Татарстан
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