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МЧС по Татарстану предупредило о метели в субботу

17:15, 29.01.2021
МЧС по Татарстану предупредило о метели в субботу
Фото: pixabay.com

МЧС по Татарстану предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий 30 января в течение всего дня.

Так, в субботу, 30 января, с 06 часов до 18 часов на территории республики и в Казани местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, а еще сильный южный ветер порывами 15—18 м/с.

Фото: pixabay.com

Днем ранее МЧС Татарстана предупреждало о промоинах на льду.

Общество Татарстан
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