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МЧС Татарстана предупредили о промоинах на льду

10:29, 28.01.2021
МЧС Татарстана предупредили о промоинах на льду
Фото: mchs.tatarstan.ru

Спасатели предупредили, что на льду водоемов могут образоваться промоины. Под слоем большого количества снега может скрываться трещина и вода.

Большое количество выпавшего снега создает давление на поверхность льда. В результате на поверхности может проступать вода, которая подмывает лед с образованием промоин и рыхлого снега.

Кроме этого, из-за перепадов температур образуются трещины во льду водоемов

Инспекторы ГИМ не рекомендуют владельцам мототехники выезжать на лед в темное время суток или в незнакомые места. Необходимо придерживаться обозначенных специальными вешками дорог, имейте при себе лопату и верёвку длиной не менее 20 м. Катать детей по водоемам опасно.

Ранее в МЧС по Татарстану попросили рыбаков быть осторожнее в оттепель.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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