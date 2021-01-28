МЧС Татарстана предупредили о промоинах на льду

Спасатели предупредили, что на льду водоемов могут образоваться промоины. Под слоем большого количества снега может скрываться трещина и вода.

Большое количество выпавшего снега создает давление на поверхность льда. В результате на поверхности может проступать вода, которая подмывает лед с образованием промоин и рыхлого снега.

Кроме этого, из-за перепадов температур образуются трещины во льду водоемов

Инспекторы ГИМ не рекомендуют владельцам мототехники выезжать на лед в темное время суток или в незнакомые места. Необходимо придерживаться обозначенных специальными вешками дорог, имейте при себе лопату и верёвку длиной не менее 20 м. Катать детей по водоемам опасно.



Ранее в МЧС по Татарстану попросили рыбаков быть осторожнее в оттепель.

Ольга Плешкова