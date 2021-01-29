Российскую лыжницу увезли в больницу после падения во время гонки
Российская лыжница Наталья Непряева получила травму по ходу гонки на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции.
Спортсменка упала на одном из спусков на трассе и повредила руку. Россиянку сразу увезли в больницу, она не может пошевелить пальцами.
По некоторым данным, речь может идти о переломе.
Победительницей гонки стала американка Джесси Диггинс, лучшая среди россиянок — Юлия Ступак, занявшая 11-е место.
Напомним, ранее российский лыжник Александр Большунов попал в неприятную историю во время эстафетной гонки.Спорт
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