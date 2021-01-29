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Российскую лыжницу увезли в больницу после падения во время гонки

16:48, 29.01.2021
Российскую лыжницу увезли в больницу после падения во время гонки
Фото: championat.com

Российская лыжница Наталья Непряева получила травму по ходу гонки на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции.

Спортсменка упала на одном из спусков на трассе и повредила руку. Россиянку сразу увезли в больницу, она не может пошевелить пальцами.

По некоторым данным, речь может идти о переломе.

Фото: championat.com

Победительницей гонки стала американка Джесси Диггинс, лучшая среди россиянок — Юлия Ступак, занявшая 11-е место.

Напомним, ранее российский лыжник Александр Большунов попал в неприятную историю во время эстафетной гонки.

Спорт
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