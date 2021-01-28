Большунов извиняется за поведение в Лахти, а финны приняли позу жертвы. Вновь виноваты только россияне?

Почему России нужно дожимать тему вины финского лыжника

С большого скандала началась нынешняя неделя в мире лыжного спорта, когда лидер первой российской сборной Александр Большунов сначала вступил в перепалку с норвежцами, а потом и попал в неприятную историю с финским лыжником. Большунов бежал заключительный этап наравне с Йони Мяки, а когда финн подрезал того, замахнулся палкой вслед, а после финиша сбил того с ног. В итоге жюри дисквалифицировало Большунова, под санкции невольно попали и остальные наши лыжники — команда осталась без бронзы. История продолжилась и в течение недели — Большунов дал интервью иностранным СМИ, где принес извинения, а финская федерация лыжного спорта накануне потребовала у FIS ужесточения наказания россиянину. О вине Мяки кроме россиян разговора никто не поднимает. «Реальное время» разбирается в ситуации и приводит доводы, почему тему финского хамства тоже стоило дожимать.

С чего все началось

Во время финского этапа Кубка мира в Лахти россиянин Александр Большунов и финский лыжник Йони Мяки выходили на финишную прямую вместе — оба боролись за второе место. К этому времени Норвегия уже пришла первой, а вторая сборная России отстала.

На стадион финн неожиданно выкатился первым, но на прямой Александр его догнал. В этот момент Мяки решил пойти ва-банк — он не дал себя обогнать довольно жестким и неуместным движением — подбил лыжи Большунова своими и открыто подрезал его. Причем это было не просто перекрытие траектории, а именно наезд на чужие лыжи с целью сбить темп у того.

Россиянин сначала замахнулся на него палкой, а уже после пересечения финишной линии на скорости протаранил и сбил Мяки с ног. Как видно по видеоповтору, крепление на его лыже после эпизода на трассе отстегнулось, что действительно могло стать причиной столкновения на финише. Но и утверждать точно, что именно это послужило столкновением, тоже нельзя.

Большунов признал вину, а финны — нет. Сделали вид, что Мяки ни в чем не виноват

Надо отметить дальнейшие действия Большунова. Он не стал отпираться или «включать дурачка». Александр признал, что поступил не «по-спортивному» и извинился. Более того, пообещал, что учел ошибки и больше на подобные действия так реагировать не будет.

«Я уже сказал, что просто буду спокоен, если повторится подобная ситуация. Конечно, это было в первый и последний раз. Но именно в тот день Мяки показал, как не нужно делать на лыжне, на финише. Я в свою очередь показал, как не нужно делать после таких инцидентов.

Реально в моих мыслях было подъехать к Мяки и спросить, почему он поступил именно так, но в тот момент, когда я начал оттормаживаться перед ним, у меня сломалось крепление и также отстегнулась лыжа. Поэтому я в него и врезался, потому что не смог вовремя затормозить.

Я только могу сказать, что, как мне кажется, в той ситуации нужно было дисквалифицировать как российскую, так и финскую команду. Пока еще ситуация непонятна, потому что неизвестно, допустят меня к соревнованиям или нет», — сказал Большунов.

С другой стороны, Большунов не до конца дожал эту ситуацию в свою пользу и взял основную вину на себя.

Возможно, при извинениях российскому лыжнику стоило поднять тему недопустимости и действий финна Мяки. Ведь если на этот раз «завиноватят» лишь одного Большунова, то впредь такие действия повторятся снова и будут считаться вполне легальными. И со стороны финнов, и уж тем более со стороны любителей подобных «хитростей» норвежцев.

И последние действия финской лыжной федерации это только подтверждают. Там повели себя довольно неоднозначно: объявили, что принимают извинения российской стороны, и ни о каких конфликтах речи не идет. Однако в то же время направили в FIS запрос, будут ли они ужесточать наказание Александру. Ничего личного, просто бизнес.

«Финская лыжная ассоциация направила заявление в суд FIS и попросила оценить, соответствует ли уровень наказания, наложенного после гонки в Лахти на Александра Большунова, его поведению, а также правилам и положениям FIS», — сообщается на официальном сайте ассоциации.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе тем временем тоже указывает, что финская сторона как-то очень уж технично приняла позу жертвы и ни о каких ответных извинениях не думает. А подавать апелляцию в принципе смысла нет.

«Подали конечно, но у них там рука руку моет. Сюда подавать никакого смысла нет. Мы пришли и поняли, что они нас не поддержат, отклонят наши протесты. И мы заплатим просто деньги и все».

В общем, так и оказалось. Ни финская сборная, ни сам Йони Мяки не понесли никаких наказаний за действия.

«Дисквалификация — это решение жюри, и я с ним согласен. После финиша я действовал неправильно, но, с другой стороны, я не понимаю, почему финна не дисквалифицировали за то, что он сделал до этого», — недоумевает Большунов.

Фото: скрин трансляции «Матч ТВ»

«Вас на Олимпиаду не пустили, а вы собираетесь разбираться, как в подворотне?»

Стоит отметить, что даже внутри российского спортивного сообщества образовались два лагеря — поддерживающих Большунова и осуждающих его.

Например, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил в поддержку довольно неоднозначно, сначала заявив, что Большунов поступил неправильно, когда сбил финна, но тут же сообщил, что сам в подобной ситуации бил в нос, и вообще первым правила нарушил Мяки.

«Первым нарушил правила именно финн. Саша должен запомнить раз и навсегда — лучше раньше, чем позже. Это большой спорт, от этого никуда не деться. У него был шанс отыскать позицию, которая была бы для него выигрышной. А он допустил, что его зажали к ограждению, и деваться было некуда. У меня бывали подобные случаи, я одному нос разбил. Натура у меня такая, я не прощаю таких вещей.

Считаю, что Саша неправ, что после гонки толкнул. Надо было спокойно подать протест после гонки. Все время обижают нас, заранее надо думать. К нам всегда предвзято относятся, нужно это предусматривать.

Я бы никогда не извинился. Надо было рассудить по-человечески и подать на эту комиссию в суд. Финн явно два раза по лыжам стукнул, когда Саша к нему уже приближался».

Партнер по команде Большунова Евгений Белов тоже поддержал лидера сборной России, и тоже заговорил о предвзятом отношении к россиянам и физическом наказании «подрезантов»:

«Поступил бы аналогично на его месте. Раз за разом, случай за случаем, когда мы, русские, видим, что дисквалифицируют и наказывают только Россию, то в дальнейшем таких ситуаций будет только больше. Будут наказывать страну, но отдельно взятый русский человек не даст себя обидеть. Если вас лишают медали не по вашей вине, а тот, кто лишил этой медали, остается невиновным, о каком спокойствии может идти речь? Значит, ты просто овощ».

Среди тех, кто не поддержал действия российского спортсмена, его давний антипоклонник комментатор Дмитрий Губерниев. Получил свою порцию яда и Белов.

«Вот Женя Белов, за которого мы сильно переживали в 2018-м — человек плакал, что не поехал на Олимпиаду. Плакала его семья. И сейчас Женя Белов рассказывает: я поддерживаю Большунова, надо финнам по морде надавать. Ребят, вы нормальные? Вас на Олимпиаду не пустили, а вы собираетесь разбираться, как в подворотне? Правильно сделали Вяльбе и Большунов, что извинились: мы должны жить в этом социуме и вести себя соответствующе».

Ситуация неприятная, и можно лишь порадоваться, что вместо дисквалифицированной первой сборной бронзу все-равно получила вторая российская команда. Однако и тенденция одностороннего наказания российских спортсменов настораживает все больше.

