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В казанском отделе полиции «Дербышки» представили нового начальника

16:40, 29.01.2021
В казанском отделе полиции «Дербышки» представили нового начальника
Фото: пресс-служба Управления МВД России по Казани (Лемперт — крайний слева)

Начальник Управления МВД России по Казани полковник полиции Александр Мищихин представил личному составу отдела полиции (ОП) «Дербышки» нового руководителя. Им стал майор полиции Дмитрий Лемперт, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

С ноября 2018-го Лемперт занимал должность заместителя начальника по оперативной работе ОП «Савиново».

Фото: пресс-служба Управления МВД России по Казани
ОбществоВласть Татарстан
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