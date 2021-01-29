В казанском отделе полиции «Дербышки» представили нового начальника
Начальник Управления МВД России по Казани полковник полиции Александр Мищихин представил личному составу отдела полиции (ОП) «Дербышки» нового руководителя. Им стал майор полиции Дмитрий Лемперт, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.
С ноября 2018-го Лемперт занимал должность заместителя начальника по оперативной работе ОП «Савиново».ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым