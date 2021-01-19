Новости бизнеса

11:46 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Казани спрос на строительный бизнес вырос почти на 70%

11:12, 19.01.2021
В Казани спрос на строительный бизнес вырос почти на 70%
Фото: Максим Платонов

В 2020 году жители Казани стали чаще интересоваться готовым строительным бизнесом. Спрос на компании в этой сфере вырос за год на 68%, подсчитали аналитики «Авито».

Эксперты отмечают, что в 2020 году на казанском рынке выросло и предложение готового строительного бизнеса — на 38% по сравнению с 2019 годом.

Вырос у казанцев спрос и на бизнес в других сегментах. Так, сельхозпредприятиями жители столицы Татарстана в 2020 году стали интересоваться на 7% чаще. Предложение сельхозкомпаний на рынке в Казани выросло на 32%.

Фото: Максим Платонов

В целом по России наиболее привлекательны компании сферы услуг — 29% от общего спроса на покупку готового бизнеса. На втором месте торговля (21%), на третьем — общепит — 15%. В Казани спрос в этих сегментах составил 33%, 19% и 18% соответственно.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что после осеннего пика продаж квартир в новостройках Казани взлетел спрос на услуги так называемых независимых экспертов по приемке квартир.

Татьяна Демина
Бизнес Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем