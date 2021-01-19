В Казани спрос на строительный бизнес вырос почти на 70%

Фото: Максим Платонов

В 2020 году жители Казани стали чаще интересоваться готовым строительным бизнесом. Спрос на компании в этой сфере вырос за год на 68%, подсчитали аналитики «Авито».

Эксперты отмечают, что в 2020 году на казанском рынке выросло и предложение готового строительного бизнеса — на 38% по сравнению с 2019 годом.

Вырос у казанцев спрос и на бизнес в других сегментах. Так, сельхозпредприятиями жители столицы Татарстана в 2020 году стали интересоваться на 7% чаще. Предложение сельхозкомпаний на рынке в Казани выросло на 32%.

Фото: Максим Платонов

В целом по России наиболее привлекательны компании сферы услуг — 29% от общего спроса на покупку готового бизнеса. На втором месте торговля (21%), на третьем — общепит — 15%. В Казани спрос в этих сегментах составил 33%, 19% и 18% соответственно.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что после осеннего пика продаж квартир в новостройках Казани взлетел спрос на услуги так называемых независимых экспертов по приемке квартир.



Татьяна Демина