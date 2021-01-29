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В Татарстане 60% разливного пива реализовано по правилам маркировки

10:35, 29.01.2021
В Татарстане 60% разливного пива реализовано по правилам маркировки
Фото: gosalcogol.tatarstan.ru

В Татарстане 60% разливного пива реализовано по правилам маркировки. Об этом сообщил глава Госалкогольинспекции Жаудат Ахметханов.

По его словам, на маркировку перешли 109 изготовителей разливного пива, из них 40 заключили соглашения с АО «Гознак», а в адрес производителей поступило 11,9 млн специальных марок.

Ранее Минпромторг России выступил с инициативой начать маркировать пиво, а затем распространить эту процедуру на другие виды спиртного.

    Луиза Игнатьева
    Общество Татарстан
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