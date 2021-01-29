В АТП Татарстана прокомментировали инцидент с застрявшим автобусом во дворе

В Ассоциации автотранспортных предприятий прокомментировали инцидент с застрявшим в снегу во дворах автобусом 37-го маршрута. Председатель Ассоциации Сергей Темляков объяснил, как городской автобус оказался во дворе жилого дома, и попросил не быть такими строгими к работникам автотранспортных предприятий.

Дисциплинарная комиссия установила, что водитель автобуса 37-го маршрута решил объехать пробку, которая образовалась на улице Декабристов из-за ДТП.

«Так как это было утро, многие пассажиры ехали на работу. Казалось бы, водитель решил совершить добрый поступок, быстрее довезти пассажиров до места назначения. На видео видно, как автобус застрял в снегу и его выталкивают пассажиры», — прокомментировал Темляков.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам комиссии руководство объявило водителю выговор. При повторном отклонении от маршрута его лишат премии.

«Тем же комментаторам, кто в соцсетях требовал, что называется, «крови» и более жесткого наказания, скажу: водителей автобусов в городе не хватает. Это первый проступок водителя, поэтому руководство предприятия и приняло решение вынести выговор. Уверен, все понимают: если уволить данного водителя, в городе на маршруте станет меньше на один автобус. Очередь из водителей, чтобы трудоустроиться на автотранспортные предприятия, не выстраивается. Отделы кадров ищут водителей даже в других регионах страны», — сказал Темляков.

Напомним, ранее в Сети появилось сообщение, что пассажирам пришлось выталкивать застрявший во дворе автобус.



Ольга Плешкова