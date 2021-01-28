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В Казани пассажирам пришлось выталкивать застрявший во дворе автобус — видео

11:42, 28.01.2021
В Казани пассажирам пришлось выталкивать застрявший во дворе автобус — видео
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани очевидцы сняли на видео маршрутный автобус, заехавший во двор. Автобус застрял в снегу, и его пришлось выталкивать пассажирам.

Автор ролика пишет, что автобус застрял возле дома №183 по улице Декабристов.

«Вот так по дворам ехал 37 маршрут, потом застрял. Скорость была не маленькая, одна бабушка еле успела выйти в сторонку», — добавил очевидец (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Ранее в Ассоциации АТП РТ пожаловались на снежную кашу на дорогах, которая приводит к задержкам автобусов по некоторым маршрутам.

БизнесТранспорт Татарстан
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