В Казани пассажирам пришлось выталкивать застрявший во дворе автобус — видео

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани очевидцы сняли на видео маршрутный автобус, заехавший во двор. Автобус застрял в снегу, и его пришлось выталкивать пассажирам.

Автор ролика пишет, что автобус застрял возле дома №183 по улице Декабристов.

«Вот так по дворам ехал 37 маршрут, потом застрял. Скорость была не маленькая, одна бабушка еле успела выйти в сторонку», — добавил очевидец (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Ранее в Ассоциации АТП РТ пожаловались на снежную кашу на дорогах, которая приводит к задержкам автобусов по некоторым маршрутам.