На Ozon выросли продажи предметов коллекционирования: Казань в пятерке по количеству заказов

В 2020 году оборот Ozon от продажи предметов коллекционирования вырос в три раза по сравнению с 2019 годом. Спрос на подобные товары вырос почти на треть, говорится в исследовании онлайн-платформы.

«Клиенты Ozon в 2020 году потратили на предметы коллекционирования 300 млн рублей. За прошлый год продажи коллекционных товаров на Ozon выросли на 27% в штуках, при этом оборот от их продажи (продажи в деньгах, — прим. ТАСС) вырос на 172%», — передает данные исследование ТАСС.

Лидерами по количеству заказов товаров для коллекционирования стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Казань. Средний чек составил 1,2 тыс. рублей, за год вырос на 22%.

Ранее из Третьяковки в Казань вернулись шедевры эпохи модерна и авангарда.

Ольга Плешкова