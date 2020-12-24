Из Третьяковки в Казань вернулись шедевры эпохи модерна и авангарда

25 декабря в Галерее современного искусства откроется выставка «Возвращение шедевров ГМИИ РТ из Третьяковской галереи. От Рериха до Кандинского». Она была в Москве 2,5 месяца.

В экспозиции представлено 48 живописных полотен, представляющих лучшие произведения авангарда, которые хранятся в запасниках музея Татарстана. Коллекция модерна и авангарда берет свое начало в 1920 году, ставшем и годом образования ТАССР. Соответственно, вместе с республикой она отмечает свое столетие. В залах ГСИ можно увидеть работы всемирно известных художников — Василия Кандинского и Николая Рериха, Александра Родченко и его супруги Варвары Степановой, Петра Кончаловского и Давида Бурлюка, а также многих других.

Фото: пресс-служба ГМИИ РТ

Выставка продлится до 25 февраля.

Анна Тарлецкая