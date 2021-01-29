Мухаметшин выступил против закона о домашнем насилии и предложил «поработать над духовностью»
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин выступил против ужесточения наказаний за домашнее насилие. Свою позицию он озвучил на итоговой коллегии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
«Я, как гражданин, как семьянин, хочу сказать, что это очень сложный естественно-биологический комплекс психологических, духовных, семейных связей... И здесь только принятием ужесточающего закона, штрафом не решить», — сказал Мухаметшин.
Вместо ужесточения он предложил «поработать над духовностью». По мнению спикера Госсовета, в Татарстане необходимо принять закон о «сохранении семейных традиций».
«Это надо усилить в Республике Татарстан в том числе законодательно. И через это мы и сохраним эти семьи. И не надо будет принимать каких-то жестких санкционных мер»,— заключил он.
Ранее в КФУ со студентами обсудили проблему домашнего насилия.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым