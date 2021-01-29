Мухаметшин выступил против закона о домашнем насилии и предложил «поработать над духовностью»

Фото: Официальный Татарстан

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин выступил против ужесточения наказаний за домашнее насилие. Свою позицию он озвучил на итоговой коллегии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.



«Я, как гражданин, как семьянин, хочу сказать, что это очень сложный естественно-биологический комплекс психологических, духовных, семейных связей... И здесь только принятием ужесточающего закона, штрафом не решить», — сказал Мухаметшин.

Фото: Официальный Татарстан

Вместо ужесточения он предложил «поработать над духовностью». По мнению спикера Госсовета, в Татарстане необходимо принять закон о «сохранении семейных традиций».

«Это надо усилить в Республике Татарстан в том числе законодательно. И через это мы и сохраним эти семьи. И не надо будет принимать каких-то жестких санкционных мер»,— заключил он.

Ранее в КФУ со студентами обсудили проблему домашнего насилия.

Ольга Плешкова