В ДРКБ Татарстана ежедневно обращается до 80 детей с травмами

В Детскую республиканскую больницу Татарстана в день обращаются от 150 до 200 пациентов с различными травмами, из них по первичным травмам — от 50 до 80 человек. Об этом на пресс-конференции рассказал заведующий Центром амбулаторной травматологии и ортопедии ДРКБ Ленар Дзюменко.

Около 5-10% обратившихся госпитализируют. Большинство пациентов, которые пострадали от падения на льду, чаще всего обращаются со следующими травмами: переломами и растяжениями рук и ног, повреждениями позвоночника, грудной клетки и черепно-мозговыми травмами. В центральную городскую клиническую больницу №18 за неделю поступает в среднем 18 человек с различными травмами от падения, рассказал заведующий Центром амбулаторной травматологии ЦГКБ №18 Марат Гайфутдинов.

Фото: kzn.ru

Нередки случаи обращения в больницы после катания на ватрушках и ледянках. Чаще всего, отмечают врачи, среди пострадавших — взрослые, а не дети.

В минувшие выходные татарстанец сломал ногу, катаясь на сноуборде.

Татьяна Леухина