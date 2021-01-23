В Татарстане на берегу Волги мужчина сломал ногу, катаясь на сноуборде

Фото: МЧС по РТ

В Верхнеуслонском районе РТ около села Печищи сноубордист сломал ногу на высоком спуске на правом берегу Волги. Он госпитализирован в казанскую больницу, сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Правоохранительные органы установят, кем и когда был организован спуск, на котором 27-летний мужчина получил травму.

Фото: МЧС по РТ

Пострадавшему на месте происшествия медики наложили шину, а пожарные помогли транспортировать его до снегохода и доставить до автодороги к машине скорой помощи.

Фото: МЧС по РТ

Татьяна Демина