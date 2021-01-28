Сходы граждан и поздравления с днем рождения: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 28 января
Глава Высокогорского района Татарстана Рустам Калимуллин принял участие в собрании граждан в Казакларском сельском поселении. На нем собрались представители различных организаций, служб и управлений района.
Руководитель Елабужского района Рустем Нуриев поздравил генерального директора ОЭЗ «Алабуга» с днем рождения.
Руководитель Дрожжановского района РТ Марат Гафаров тоже принял участие в сходе граждан. «Обсуждаем все актуальные вопросы, собираем все пожелания и замечания, а после составляем дорожную карту», — написал он.
Глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин встретился с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным.
Руководитель Кукморского района РТ Сергей Димитриев выложил летние фотографии центрального стадиона с высоты птичьего полета.
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