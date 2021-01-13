В Татарстане взлетели цены на древесину

В Татарстане взлетели цены на древесину — на 12—25% в зависимости от ассортимента и вида изделий. Как выяснило «Реальное время», скачок произошел в нехарактерное время: обычно к зиме цены на этот материал падают вместе со спросом, а растут к лету — в сезон. Негативный тренд эксперты связывают с резким дефицитом сырья.



Казанский предприниматель Нияз Гараев, занимающийся производством деревянных дизайнерских домов для заказчиков со всей России, говорит, что дефицит дерева на рынке нарастал постепенно, с каждым годом. Гараев заметил: дорожают не только доска, брус, вагонка — дорожают все материалы из дерева. По его мнению, причины этого кроются уже во влиянии пандемии коронавируса на всю мировую экономику.



— Многие страны сидят на карантине, вместо того чтобы выпускать продукцию, маски нацепили и все производство остановили. А наши производители от них зависят. Например, клееный брус есть — наши просто не могут купить этот клей! И возникает дефицит!



Руководитель проекта «Примавера» (коттеджный поселок в Приволжском районе Казани) Павел Кострикин считает, что в дефиците не только дерево.

— В конце года в Москве клуб инвесторов — это крупные застройщики — чуть ли не к Путину обращались по поводу роста цен на арматуру. Сейчас производители стройматериалов пытаются покрыть свои издержки, которые сильно возросли за счет изоляции и удорожания рабочей силы. Ведь сейчас нет мигрантов, которым можно было меньше платить. Расходы возросли, и каждый хочет переложить издержки на партнеров. Понять людей можно, но надо же искать компромиссы!

Подробнее читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова