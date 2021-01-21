В Татарстане к 2048 году население может сократиться на 92 тысячи человек

К 2048 году численность населения Татарстана может сократиться на 92,6 тыс. человек, что соразмерно населению трех типичных муниципальных районов РТ. Такой прогноз дали специалисты Центра семьи и демографии Академии наук РТ.

Это объясняется уменьшением рождаемости и увеличением уровня смертности. Центр семьи и демографии АН РТ провел анализ основных прогнозных демографических показателей для республики, выставленных регионам Минтруда РФ в рамках достижения целевых показателей национального проекта «Демография».

По данным Татарстанстата, в республике максимальное значение общего коэффициента смертности было в 2005 году (13,8 промилле). С 2006 года было зафиксировано снижение уровня смертности, за исключением 2010 года. Тогда в связи с аномально высокой температурой летом число умерших увеличилось. Общий коэффициент смертности увеличился с 11,3 промилле в 2017 году на 0,1% до 11,4 промилле в 2018 году.

При этом Татарстан по ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2018 году входил в десятку регионов с лучшим показателем. Ожидаемая продолжительность жизни в РТ составляла 74,35 года, что выше общего показателя по РФ почти на 2 года (72,41 года). Стоит отметить, что это самый высокий показатель среди регионов Приволжского федерального округа.



За 2020 год в Казани родились 19 777 детей, из них 52% — мальчики, 48% — девочки. Умерли 16 758 человек, из них 49% мужчины и 51% — женщины.



Татьяна Леухина