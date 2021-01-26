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Пожарные спасли женщину из задымленного здания в Альметьевске

11:36, 26.01.2021
Пожарные спасли женщину из задымленного здания в Альметьевске
Фото: МЧС РТ

Пожарные спасли женщину при пожаре в четырехэтажном здании в Альметьевске. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Пожар произошел вчера вечером по адресу: ул. Джалиля, 11. На третьем этаже четырехэтажного административного здания возникло горение мебели и оргтехники. Пожарные по лестничному маршу с помощью маски спасаемого спасли 61-летнюю женщину.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее в Казани из горящей квартиры спасли пьяного мужчину.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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