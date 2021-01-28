Предприятия в Татарстана задолжали работникам почти 220 млн рублей

Объем невыплаченной заработной платы 2 806 жителей республики составляет 217 млн рублей — в должниках числятся 78 предприятий разных форм собственности. В целом за 2020 год этот показатель снизился на четверть. Сведения о задержке заработной платы в адрес Минтруда поступают через систему «Народный контроль». Об этом в ходе заседания экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РТ заявила министр труда и соцзащиты республики Эльвира Зарипова.

Один из крупных должников — КЗСК, в отношении которого ведется конкурсное производство. Долг предприятия перед 430 работниками будет погашен в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что за 2020 год прокуратура Татарстана добилась выплаты более полумиллиарда рублей долгов по зарплате 20 тысяч работников.