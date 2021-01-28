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В Казани снесут еще 13 незаконно установленных киосков

12:46, 28.01.2021
В Казани снесут еще 13 незаконно установленных киосков
Фото: day.org

В Казани планируют снести 13 торговых павильонов, установленных незаконно. Информация опубликована в электронной версии сборника документов мэрии.

Сносу подлежат киоски на улицах Адоратского, Центрально-Мариупольской, Фатыха Амирхана, Лукина, Маршала Чуйкова, Четаева, Сибирском тракте, Даурской.

Владельцам павильонов дали срок снести их самостоятельно до 2 февраля. По истечении срока их уберут в принудительном порядке.

Ранее в Казани снесли 41 нелегально установленный торговый павильон.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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