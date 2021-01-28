В Казани снесут еще 13 незаконно установленных киосков
В Казани планируют снести 13 торговых павильонов, установленных незаконно. Информация опубликована в электронной версии сборника документов мэрии.
Сносу подлежат киоски на улицах Адоратского, Центрально-Мариупольской, Фатыха Амирхана, Лукина, Маршала Чуйкова, Четаева, Сибирском тракте, Даурской.
Владельцам павильонов дали срок снести их самостоятельно до 2 февраля. По истечении срока их уберут в принудительном порядке.
Ранее в Казани снесли 41 нелегально установленный торговый павильон.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым