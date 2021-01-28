Татарстанцы могут проголосовать за выбор места нового парка в своем городе

Татарстанцы могут голосовать за выбор места для новых парков в разных городах республики. Оставить свой голос можно на портале госуслуг Татарстана.

Территории, которые выиграют по итогам голосования, будут участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Для конкурса архитекторы разработают проекты будущих парков. Если они победят, проекты будут реализованы в 2022 году.

Отдать свой голос можно до 15 февраля по ссылке.

Ранее сообщалось, в Татарстане хотят создать ОЭЗ туристско-рекреационного типа.

Ольга Плешкова