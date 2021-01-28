В Казани простились с президентом Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Ренатом Залютдиновым

У казанской мечети «Марджани» родные и близкие, а также жители города и республики простились с главой Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Ренатом Залютдиновым.

Возле мечети собрались люди, знавшие Залютдинова. Так, председатель предправления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов первым произнес слова соболезнования — он поделился воспоминаниями о главе ассоциации.

Директор по развитию туризма Казани Дарья Санникова говорила о поддержке, которую она получала от Рената Залютдинова.

Вчера стало известно, что в Казани умер от коронавируса президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Ренат Залютдинов. Он проходил лечение в казанской горбольнице №7, но, несмотря на усилия врачей, не справился с болезнью.